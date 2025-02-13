Під Києвом лунають вибухи: що сталося

У Київській ОВА попередили, що у Вишгородському районі 13 лютого буде гучно.

Під Києвом у Вишгородському районі можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація і пояснила причину.

"На території району сьогодні, 13 лютого, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно. Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!" – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого росіяни завдали ракетного удару по Києву. В Оболонському районі загинула людина, є поранені. Пошкодження зафіксовані також у Святошинському та Голосіївському районах.

Читайте також: