Через атаку на Київ пошкоджені газифіковані будівлі: де немає газу

Через російський ракетний удар по Києву 12 лютого було пошкоджено газифіковані будівлі в Оболонському районі. У зв’язку з цим тимчасово припинено розподіл газу до деяких будівель.

Про це повідомив "Київгаз".

Через ракетний обстріл уранці в Оболонському районі були пошкоджені фасади та покрівлі газифікованих будівель. У зв’язку з цим тимчасово припинено розподіл газу до:

дошкільного закладу освіти;

дахової котельні бізнес-центру;

приміщення фінансової установи, де були уражені три котельні (одна з них зруйнована, дві – пошкоджені).

У місцях падіння уламків працюють фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт "Київгазу" та екстрені служби. Проводиться ретельна перевірка стану комунікацій, куди влучили уламки ракет, щодо загазованості.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого росіяни завдали ракетного удару по Києву. В Оболонському районі загинула людина, є поранені. В цьому ж районі частково зникло світло. Пошкодження зафіксовані також у Святошинському та Голосіївському районах.

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