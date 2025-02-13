У Києві судитимуть водія, який скоїв смертельну ДТП під дією алкоголю та наркотиків

Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

У Києві 30-річного водія, який під впливом наркотиків і алкоголю спричинив смертельну аварію, чекає суд.

Про це повідомила Національна поліція Києва.

Подія сталася восени 2024 року в Подільському районі. Водій Honda Civic не впорався з керуванням, в’їхав у відбійник, а після цього виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Dacia Logan.

52-річний водій та 61-річна пасажирка Dacia зазнали тяжких травм, жінка згодом померла в лікарні. Винуватець аварії мав 1,98 проміле алкоголю в крові, а також перебував під дією наркотиків. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Львові до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який вчинив ДТП, оголив свій статевий орган і помочився на авто поліції.

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