У Києві зафіксували сильне забруднення повітря: деталі

Київ опинився на 20 місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.
Київ опинився на 20-му місці світового рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Нині індекс забруднення повітря в Києві становить 131 за норми у 50.
Про це повідомляє ресурс Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп". Людям із захворюваннями дихальної системи на відкритому повітрі радять носити респіратори, а краще – залишатися вдома. У приміщеннях треба зачиняти вікна і вмикати очищувачі повітря.
Нагадаємо, зараз стали популярними сервіси, які дозволяють будь-кому стежити у режимі онлайн за якістю повітря. Зазначимо, що Київ і раніше був одним із лідерів за забрудненістю повітря.
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