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Ракетний удар РФ по Києву: падіння уламків, руйнування в різних районах міста та поранена дитина

Ракетний удар РФ по Києву: падіння уламків, руйнування в різних районах міста та поранена дитина

У Києві тривають роботи з ліквідації ракетного обстрілу 12 лютого 2025 року / Фото: із соцмереж

На жаль, 1 людина загинула.

Російський ракетний удар по Києву: внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. 

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах. 

  • Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула одна людина.
  • Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.
  • Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
  • Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

"На всіх локаціях працюють рятувальники. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу" — йдеться у повідомленні. 

"У Подільському районі також один постраждалий. Його госпіталізували медики. До цього в Подільському районі виявили тіло загиблого" — додав мер Києві Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах. 

"Уточнення: Загиблий та постраждалий, якого госпіталізували - з Оболонського району. В Оболонському районі ще одна постраждала - 9- річна дівчинка. Її теж госпіталізували медики" — пізніше додав мер міста. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи. 

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