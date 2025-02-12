Ракетний удар РФ по Києву: падіння уламків, руйнування в різних районах міста та поранена дитина

Російський ракетний удар по Києву: внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.

Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула одна людина .

. Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.

Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

"На всіх локаціях працюють рятувальники. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу" — йдеться у повідомленні.

"У Подільському районі також один постраждалий. Його госпіталізували медики. До цього в Подільському районі виявили тіло загиблого" — додав мер Києві Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

"Уточнення: Загиблий та постраждалий, якого госпіталізували - з Оболонського району. В Оболонському районі ще одна постраждала - 9- річна дівчинка. Її теж госпіталізували медики" — пізніше додав мер міста.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.