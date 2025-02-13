McDonald’s на Лукʼянівській відновив роботу після ракетного удару

Він є першим рестораном мережі McDonald's в Україні.

McDonald’s біля станції метро "Лук'янівська" у Києві відновив роботу після майже місяця ремонту.

Про це повідомило видання Forbes Ukraine.

Відновлювальні роботи тривали майже місяць через серйозні пошкодження будівлі. Компанія підтвердила, що ресторан знову працює.

"Постраждали фасад та стеля ресторану, а також інтер’єр; коштовна техніка компанії, як-от каси та монітори прийому замовлень на "МакДрайві", деяка техніка на кухні та холодильне обладнання. Пошкодження також зазнало приміщення тренінг-центру для співробітників "МакДональдз", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.

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