- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1809
- Час на прочитання
- 2 хв
Київ сколихнули вибухи до оголошення тривоги: що відомо про атаку РФ (оновлено)
Росія атакувала Київ безпілотниками. У столиці лунали вибухи. Виникли перебої зі світлом та водопостачанням.
Ввечері 30 жовтня Росія завдала чергового удару по Києву. За словами очевидців, перші вибухи у столиці пролунали ще до того, як у місті офіційно увімкнули сирену повітряної тривоги.
Про звуки вибухів у місті повідомляють очевидці та місцеві пабліки.
Атака РФ на Київ 30 жовтня — що відомо
За словами очевидців, у деяких районах Києва чули вибухи. Одразу після цього в столиці та області оголосили повітряну тривогу й закликали мешканців терміново пройти в укриття.
У Повітряних силах повідомили, що в бік Оболоні в Києві летів реактивний дрон.
Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На місце вже їдуть екстрені служби.
«У Шевченківському районі пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів. Пожежі немає», — зауважив Кличко.
Як повідомили у місцевих пабліках, у частині районів Києва після вибухів зникло світло, а також є проблеми з водопостачанням.
Станом на 21:51 у столиці оголосили відбій тривоги.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, росіяни знову обстріляли Київську область. За добу пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області. Минулося без жертв та постраждалих.
Окрім цього, на правому березі Києва сталася аварія на пошкодженому обстрілами обладнанні, тож графіки відключення світла тимчасово не діють.
Також у ніч проти 30 жовтня російські війська атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 113 ударними дронами.