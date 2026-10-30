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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Час на прочитання
2 хв

Київ сколихнули вибухи до оголошення тривоги: що відомо про атаку РФ (оновлено)

Росія атакувала Київ безпілотниками. У столиці лунали вибухи. Виникли перебої зі світлом та водопостачанням.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Київ

Атака РФ на Київ

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 30 жовтня Росія завдала чергового удару по Києву. За словами очевидців, перші вибухи у столиці пролунали ще до того, як у місті офіційно увімкнули сирену повітряної тривоги.

Про звуки вибухів у місті повідомляють очевидці та місцеві пабліки.

Атака РФ на Київ 30 жовтня — що відомо

За словами очевидців, у деяких районах Києва чули вибухи. Одразу після цього в столиці та області оголосили повітряну тривогу й закликали мешканців терміново пройти в укриття.

У Повітряних силах повідомили, що в бік Оболоні в Києві летів реактивний дрон.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На місце вже їдуть екстрені служби.

«У Шевченківському районі пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів. Пожежі немає», — зауважив Кличко.

Як повідомили у місцевих пабліках, у частині районів Києва після вибухів зникло світло, а також є проблеми з водопостачанням.

Станом на 21:51 у столиці оголосили відбій тривоги.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, росіяни знову обстріляли Київську область. За добу пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області. Минулося без жертв та постраждалих.

Окрім цього, на правому березі Києва сталася аварія на пошкодженому обстрілами обладнанні, тож графіки відключення світла тимчасово не діють.

Також у ніч проти 30 жовтня російські війська атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 113 ударними дронами.

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