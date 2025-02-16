Ночная атака БПЛА: какие последствия в Киевской области (фото)

Ночью 16 февраля враг атаковал Киевскую область. Спасатели ликвидировали последствия атаки БПЛА.

Об этом сообщает ГСЧС.

Последствия вражеской атаки Киевщины 16 февраля

Какие последствия атаки на Киевщину

В Борисполе из-за удара загорелась кровля складского здания.

"Пожарные оперативно потушили огонь в 03:40. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В Броварском районе взрывная волна повредила 5 частных домов. К счастью, без жертв.

Последствия вражеской атаки Киевщины 16 февраля

Ранее под Киевом саперы уничтожили авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которую обнаружили лесничие.

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