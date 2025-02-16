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Ночная атака БПЛА: какие последствия в Киевской области (фото)

Ночная атака БПЛА: какие последствия в Киевской области (фото)

Последствия вражеской атаки Киевщины 16 февраля

Противник постоянно терроризирует жителей региона.

Ночью 16 февраля враг атаковал Киевскую область. Спасатели ликвидировали последствия атаки БПЛА.

Об этом сообщает ГСЧС.

Последствия вражеской атаки Киевщины 16 февраля / ©
Последствия вражеской атаки Киевщины 16 февраля

Какие последствия атаки на Киевщину

  • В Борисполе из-за удара загорелась кровля складского здания.

"Пожарные оперативно потушили огонь в 03:40. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

  • В Броварском районе взрывная волна повредила 5 частных домов. К счастью, без жертв.
Последствия вражеской атаки Киевщины 16 февраля / ©
Последствия вражеской атаки Киевщины 16 февраля

Ранее под Киевом саперы уничтожили авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которую обнаружили лесничие.

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