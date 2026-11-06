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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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На Киев сует первый снег: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды уже сегодня — подробный прогноз

В Киеве и области ожидается дождь, мокрый снег и сильный северный ветер. Синоптики рассказали, какой будет температура воздуха 6 ноября.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода

Погода / © ТСН

В Киеве резко ухудшится погода. В пятницу, 6 ноября, синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и сильный северный ветер.

Более подробный прогноз погоды — узнайте в материале ТСН.ua.

Погода в Киеве — прогноз на 6 ноября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 6 ноября в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди, а местами в области — мокрый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В столице температура в течение суток будет +3…+5 °C, а в области — +1…+6 °C.

Своеобразный характер синоптической ситуации подтвердила и синоптик Наталья Диденко.

«В Киеве в пятницу погода на любителя. Вероятный дождь, местами с мокрым снегом, сильный северный ветер и максимальная дневная температура воздуха около 5 тепла», — сообщила специалист.

По данным метеоресурса Sinoptik.ua, в Киеве целый день будет облачно и будет идти мелкий дождь. Самые сильные осадки ожидаются утром, после обеда ослабеют, а к вечеру прекратятся. Температура будет составлять от +2 °C ночью до +6 °C днем, но из-за северного ветра и влажности вечером будет ощущаться как 0…-1 °C.

Прогноз погоды на 6 ноября.

Прогноз погоды на 6 ноября.

За последние 130 лет теплее всего 6 ноября в столице было в 2019 году (+17,2 °C), а самое холодное — в 1891 году (-13 °C). По народным приметам, с сегодняшнего дня девушки начинали прясть и гадать на суженого. Также верили: если летом уродилось мало грибов, зима будет снежной и лютой.

Прогноз погоды — последние новости

Напомним, Северную и Центральную Европу предупредили о первом мощном ударе зимы — новый атлантический циклон принесет значительное похолодание и метели. Местами снежный покров достигнет полуметра, а дороги окажутся под сугробами.

Также 6 ноября Украину накроет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, мокрый снег и сильный северный ветер.

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