Квартиру Януковича снова выставили на аренду: что с ней сейчас

Площадь квартиры составляет 240 квадратных метров, а ее стоимость оценивается по меньшей мере в 27 миллионов гривен.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) пытается сдать в аренду двухэтажную квартиру Виктора Януковича, расположенную на Оболонской набережной в Киеве. Стоимость аренды составляет 67 тысяч гривен в месяц и большая часть этих средств должна пополнить государственный бюджет.

По словам руководителя АРМА Елены Думы, недавно были найдены новые управляющие этим арестованным объектом. Они будут получать только 10 тысяч гривен в месяц, тогда как остальная сумма будет поступать в бюджет.

Фото: Transparency International

Площадь квартиры составляет 240 квадратных метров, а ее стоимость оценивается по меньшей мере в 27 миллионов гривен. В последние годы этим жильем интересовались несколько потенциальных арендаторов, среди которых были дипломатические учреждения. Однако до реального соглашения дело так и не дошло.

С момента побега Януковича в 2014 году квартира пустовала. В 2019 году коммунальщики даже начислили долг в размере 50 тысяч гривен.

Имущество внутри сохранилось не в лучшем состоянии: мебели практически нет (только остатки на кухне), сантехника – обычная, без признаков "элитности". Время оставило свои следы: на мраморе появилась эрозия, обои отсырели, а стены покрылись облуплением.

Фото: Transparency International

Пять лет назад неизвестные вынесли входную дверь, из-за чего бывшие управители были вынуждены установить новые. К тому же они даже пригласили священника, чтобы освятить помещение.

Фото: Transparency International

Отец Петр, призвавший на эту миссию, признался, что не знал, кому раньше принадлежало это жилье. Однако, совершив обряд, он подчеркнул, что ни предыдущих владельцев, ни будущих арендаторов это не избавит от грехов, если они сами не раскаются.

Напомним, что полиция Киева предотвратила незаконную продажу на аукционе редких артефактов четвертого – пятого века.