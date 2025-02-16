Под Киевом обезвредили фугасную авиабомбу "Геракл" и обнаружили часть кассетной бомбы РБК-500: фото, видео

Спасатели призывают жителей Украины быть внимательными даже на хорошо знакомых территориях.

Под Киевом саперы уничтожили авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которую обнаружили лесничие.

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС.

"В лесу за пределами села Поташня на Киевщине лесничие во время обхода территории обнаружили российскую ОГАБ-500 "Геракл" – объемно-детонирующую авиабомбу, оставшуюся еще со времен пребывания российских войск в Киевской области", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты изъяли авиабомбу, транспортировали ее и уничтожили контролируемым подрывом на специально отведенной площадке.

Кроме того, в Гостомеле пиротехники изъяли боевую часть самоприцельного боевого элемента от кассетной бомбы РБК-500.

Пиротехники изъяли боевую часть самоприцельного боевого элемента от кассетной бомбы РБК-500 / Фото: ГСЧС в Киевской области

"На Киевщине, в поселке Гостомель, местный житель во время прогулки обнаружил взрывоопасный предмет и немедленно сообщил о находке в Службу спасения. Прибывшие на место происшествия саперы идентифицировали его как боевую часть самоприцельного боевого элемента от кассетной бомбы РБК-500, которую использует враг", – сообщили в Мобильном спасательном центре быстрого реагирования.

Пиротехники изъяли боевую часть самоприцельного боевого элемента от кассетной бомбы РБК-500 / Фото: ГСЧС в Киевской области

Спасатели призывают жителей Украины быть внимательными даже на хорошо знакомых территориях.

В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов:

Не приближайтесь к ним.

Не пытайтесь самостоятельно их перемещать или обезвреживать.

Немедленно звоните по телефону "101".

Напомним, в Киевской области обнаружили обломки вражеского БПЛА на льду.