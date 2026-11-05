В Киеве раздались взрывы: власти раскрыли первые последствия атаки (обновлено)

Атака российских дронов на Киев

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В Киеве утром 5 ноября прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги желтого уровня из-за угрозы атаки русскими дронами.

Об этом сообщили «Суспильне» и Киевская ГВА.

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«В Киеве прогремели взрывы, сообщают наши корреспонденты», — говорится в заявлении «Суспильного».

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Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о полетах российских реактивных беспилотников в направлении Борисполя, Бортничей, столичных Дарницы и Печерского района.

Впоследствии военная администрация сообщила о падении обломков на открытой территории в Печерском районе. Уточняются данные о повреждениях и пострадавших.

Напомним, в ночь на 5 ноября российская армия атаковала логистическую инфраструктуру в Бучанском районе Киевской области, вызвав сильный пожар на территории склада. Был ранен мужчина и взрывной волной поврежден автомобиль. Спасатели локализовали возгорание и продолжают разбирать конструкции.

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