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- Київ
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У Києві пролунали вибухи: влада розкрила перші наслідки атаки (оновлено)
Перед вибухами у столиці ворожі БпЛА летіли на Печерськ і Дарницю.
У Києві вранці 5 листопада пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги жовтого рівня. Йдеться про загрозу атаки російськими дронами.
Про це повідомило «Суспільне» та Київська МВА.
«У Києві пролунали вибухи, повідомляють наші кореспонденти», — вказано в заяві «Суспільного».
Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про польоти російських реактивних безпілотників у напрямку Борисполя, Бортничів, столичних Дарниці та Печерського району.
Згодом військова адміністрація повідомила про падіння уламків на відкритій території в Печерському районі. Уточнюються дані про пошкодження та постраждалих.
Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада російська армія атакувала логістичну інфраструктуру у Бучанському районі Київської області, спричинивши сильну пожежу на території складу. Було поранено чоловіка та вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль. Рятувальники локалізували займання та продовжують розбирати конструкції.