У Києві пролунали вибухи: влада розкрила перші наслідки атаки (оновлено)

Атака російських дронів на Київ

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У Києві вранці 5 листопада пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги жовтого рівня. Йдеться про загрозу атаки російськими дронами.

Про це повідомило «Суспільне» та Київська МВА.

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«У Києві пролунали вибухи, повідомляють наші кореспонденти», — вказано в заяві «Суспільного».

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Перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про польоти російських реактивних безпілотників у напрямку Борисполя, Бортничів, столичних Дарниці та Печерського району.

Згодом військова адміністрація повідомила про падіння уламків на відкритій території в Печерському районі. Уточнюються дані про пошкодження та постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада російська армія атакувала логістичну інфраструктуру у Бучанському районі Київської області, спричинивши сильну пожежу на території складу. Було поранено чоловіка та вибуховою хвилею пошкоджено автомобіль. Рятувальники локалізували займання та продовжують розбирати конструкції.

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