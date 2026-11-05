Атака РФ на Київ: через кілька тижнів після обстрілу померла жінка

Швидка допомога. / © УНІАН

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У лікарні померла 66-річна жінка, яка зазнала поранень під час російської атаки на Київ 10 жовтня.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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«У лікарні померла 66-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару 10 жовтня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким», — йдеться у повідомленні.

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Атака на Київ 10 жовтня

Протягом дня 10 жовтня РФ атакувала Київ дронами і ракетами — стались влучання в кількох районах міста. Зокрема, у в Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

На Оболоні було влучання в будівлю ресторану, сталася пожежа. Крім того, уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

Окрім того, у Києві розпочався блекаут. Внаслідок атаки було пошкоджено елементи електромережі, які забезпечували живлення частини столиці та Київської області. Зокрема, у метрополітені майже на годину було зупинено поїзди, виникли проблеми у русі наземного транспорту і на Лівому, і на Правому берегах.

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