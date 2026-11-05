ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Київ: через кілька тижнів після обстрілу померла жінка

Протягом дня 10 жовтня росіяни атакували столицю безпілотниками, а також вдарили ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Швидка допомога.

Швидка допомога. / © УНІАН

У лікарні померла 66-річна жінка, яка зазнала поранень під час російської атаки на Київ 10 жовтня.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«У лікарні померла 66-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару 10 жовтня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким», — йдеться у повідомленні.

Атака на Київ 10 жовтня

Протягом дня 10 жовтня РФ атакувала Київ дронами і ракетами — стались влучання в кількох районах міста. Зокрема, у в Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

На Оболоні було влучання в будівлю ресторану, сталася пожежа. Крім того, уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

Окрім того, у Києві розпочався блекаут. Внаслідок атаки було пошкоджено елементи електромережі, які забезпечували живлення частини столиці та Київської області. Зокрема, у метрополітені майже на годину було зупинено поїзди, виникли проблеми у русі наземного транспорту і на Лівому, і на Правому берегах.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie