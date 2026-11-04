Не лише транспорт: як удари РФ по мостах Києва можуть залишити столицю без води та тепла

Чому удари по мостах загрожують теплу в домівках киян: оцінка енергетичного експерта / © Getty Images

Реклама

Російські удари по мостах через Дніпро можуть мати наслідки не лише для транспортного сполучення Києва, а й для систем водопостачання та опалення.

Таку думку висловив український науковець та експерт у галузі енергоефективності Станіслав Ігнатьєв в інтерв’ю УНІАН.

Реклама

За словами фахівця, ворог, завдаючи ударів по мостах столиці, намагається серед іншого паралізувати комунальну інфраструктуру. Саме під цими спорудами розташовані основні водогони, які забезпечують транспортування води з одного берега на інший через водозабірні комплекси.

Реклама

«Тобто коли ворог знищує мости — він не просто руйнує транспортну інфраструктуру. Це ще і теплопостачання, наприклад, з ТЕЦ-5 на лівий берег або з ТЕЦ-6 на Троєщині на правий берег», — каже Ігнатьєв.

Аналогічна ситуація — і з лініями електропередач та об’єктами «Київводоканалу».

Чому Київ може зіткнутися з перебоями водопостачання

За словами експерта, міська влада спільно з «Київводоканалом» мала розробити програму енергомодернізації підприємства.

Вона передбачала встановлення потужних когенераторів або когенераційних установок, які могли б забезпечувати автономне живлення насосних станцій. Це дозволило б підтримувати подачу води навіть під час масштабних відключень електроенергії.

Реклама

Ігнатьєв стверджує, що фахівці наголошували на необхідності таких заходів ще на початку літа, однак їхні рекомендації не були реалізовані.

До чого готуватися киянам

За словами експерта, наслідки для жителів міста можуть бути наступними:

Гаряча вода в умовах критичних пошкоджень може практично зникнути;

Подача холодної води здійснюватиметься із затримками залежно від графіків відключення світла;

На лівому березі, каже аналітик, ситуація дещо простіша, оскільки водозабір і водопідготовка розташовані саме там. Тому першочергово воду подаватимуть на лівобережні райони столиці.

«У першу чергу, воду дають на лівий берег — це район Троєщини, а потім вже закінчуючи Осокорками і Дарницьким районом», — зазначив фахівець.

Реклама

Нагадаємо, після російських ударів по столичних мостах влада Києва взялася за пошук резервних маршрутів через Дніпро.

Повідомлялося, що після пошкодження Південного мосту в Києві влада готує альтернативні переправи через Дніпро.

Новини партнерів

Новини партнерів