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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві прогриміли вибухи — перші деталі від Кличка (оновлено)

Повітряні сили ЗСУ повідомили про польоти реактивних БпЛА у напрямку Києва із заходу, у напрямку Святошина, Почайної та Печерська.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атака російських дронів на Київ

Атака російських дронів на Київ

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві 9 листопада пролунали вибухи під час оголошеної тривоги жовтого рівня через атаку російських безпілотників. Після цього в одному з районів столиці виникло загоряння на парковці.

Про це повідомили кореспонденти ТСН та міський голова Києва Віталій Кличко.

О 10:00 у столиці оголосили тривогу через загрозу ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про польоти реактивних БпЛА у напрямку Києва із заходу, у напрямку Святошина, Почайної та Печерська.

Невдовзі після оголошення тривоги у місті було чутно вибухи.

Трохи згодом Кличко повідомив, що у Солом’янському районі виникло загоряння на території парковки. На місце прямують екстрені служби.

Нагадаємо, 7 листопада під час атаки російських безпілотників у Шевченківському районі Києва дрон влучив у приватний житловий будинок, спричинивши пожежу, та пошкодив два сусідні будинки. А в Оболонському районі сталося загоряння складів. Жертв та постраждалих не було.

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