Нові правила для столичних мостів: з 9 жовтня у Києві запускають резервні схеми руху

Схему руху через мости Києва змінюють з 9 жовтня: що чекає на водіїв / © Reuters

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Від понеділка, 9 жовтня, у Києві будуть запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом столиці.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

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За його словами, у Києві запроваджують резервні схеми транспортного сполучення, щоб розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту.

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Міст Патона

Поліцейські організують реверсивний рух, а саме:

у ранкові години (07:00-10:00) три смуги з пʼяти працюватимуть у напрямку правого берега,

ввечері (16:00-20:00) — у напрямку лівого.

Північний міст

На підʼїздах до Північного моста патрульні спрямовуватимуть вантажний транспорт в обʼїзд — для проїзду через Подільський мостовий перехід. Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів та громадського транспорту з правого берега на лівий буде відновлено.

Південний міст

Вантажний транспорт, який рухається з лівого берега на правий, скеровуватимуть в обʼїзд — через Дарницький міст. Для легкового і громадського транспорту обмеження не запроваджуються.

Детальні схеми руху найближчим часом будуть оприлюднені на сторінках патрульної поліції. Водіїв закликають дотримуватись цих обмежень та планувати маршрути завчасно.

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Водночас правоохоронці обстежуватимуть підʼїзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг.

«Розраховуємо на співпрацю з боку Київської міської влади у питанні реорганізації дорожнього руху. Вже сьогодні ми значно збільшили кількість екіпажів поліції у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям. Наш пріоритет — максимальне сприяння людям в умовах надзвичайних безпекових викликів у Києві», — зазначив глава МВС.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада Росія запустила шість ракет по Північному мосту в Києві.

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