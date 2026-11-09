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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве прогремели взрывы — первые детали от Кличко (обновлено)

Воздушные силы ВСУ сообщили о полетах реактивных БпЛА в направлении Киева с запада, в направлении Святошино, Почайной и Печерска.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака российских дронов на Киев

Атака российских дронов на Киев

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В Киеве 9 ноября прогремели взрывы во время объявленной тревоги желтого уровня из-за атаки российских беспилотников. После этого в одном из районов столицы возникло возгорание на парковке.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН и городской голова Киева Виталий Кличко.

В 10:00 в столице объявили тревогу из-за угрозы вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ сообщили о полетах реактивных БпЛА в направлении Киева с запада, в направлении Святошино, Почайной и Печерска.

Вскоре после объявления тревоги в городе были слышны взрывы.

Чуть позже Кличко сообщил, что в Соломенском районе возникло возгорание на территории парковки. На место следуют экстренные службы.

Напомним, 7 ноября во время атаки российских беспилотников в Шевченковском районе Киева дрон попал в частный жилой дом, повлек пожар, и повредил два соседних дома. А в Оболонском районе произошло возгорание складов. Жертв и пострадавших не было.

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