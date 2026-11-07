Росія посеред дня вдарила по Києву: у двох районах пошкоджені будинки, палають склади

Пожежа у Києві

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У суботу, 7 листопада, Київ зазнав чергової повітряної атаки російських безпілотників. Унаслідок влучань та падіння уламків у двох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків та масштабну пожежу.

Про наслідки ворожого удару повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

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Наслідки атаки у двох районах столиці

Шевченківський район: Зафіксовано пряме влучання ворожого БпЛА в приватний житловий будинок, після чого спалахнула пожежа. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ще два сусідні будинки.

Оболонський район: Ворожий дрон спричинив загоряння на великій площі складського приміщення.

«В Оболонському районі загоряння на великій площі складського приміщення.

Пожежні підрозділи працюють на місці», — зазначив Кличко.

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На місцях прильотів працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі екстрені служби столиці.

Інформація щодо потерпілих та масштабів руйнувань уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що у Києві оголошували повітряну тривогу і лунали потужні вибухи.

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