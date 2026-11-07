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Росія посеред дня вдарила по Києву: у двох районах пошкоджені будинки, палають склади
Російські безпілотники атакували Київ, пошкодивши приватний житловий сектор у Шевченківському районі та спричинивши масштабне загоряння складських приміщень на Оболоні.
У суботу, 7 листопада, Київ зазнав чергової повітряної атаки російських безпілотників. Унаслідок влучань та падіння уламків у двох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків та масштабну пожежу.
Про наслідки ворожого удару повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Наслідки атаки у двох районах столиці
Шевченківський район: Зафіксовано пряме влучання ворожого БпЛА в приватний житловий будинок, після чого спалахнула пожежа. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ще два сусідні будинки.
Оболонський район: Ворожий дрон спричинив загоряння на великій площі складського приміщення.
«В Оболонському районі загоряння на великій площі складського приміщення.
Пожежні підрозділи працюють на місці», — зазначив Кличко.
На місцях прильотів працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі екстрені служби столиці.
Інформація щодо потерпілих та масштабів руйнувань уточнюється.
Раніше ми повідомляли, що у Києві оголошували повітряну тривогу і лунали потужні вибухи.