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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія посеред дня вдарила по Києву: у двох районах пошкоджені будинки, палають склади

Російські безпілотники атакували Київ, пошкодивши приватний житловий сектор у Шевченківському районі та спричинивши масштабне загоряння складських приміщень на Оболоні.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Пожежа у Києві

Пожежа у Києві

У суботу, 7 листопада, Київ зазнав чергової повітряної атаки російських безпілотників. Унаслідок влучань та падіння уламків у двох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків та масштабну пожежу.

Про наслідки ворожого удару повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Наслідки атаки у двох районах столиці

  • Шевченківський район: Зафіксовано пряме влучання ворожого БпЛА в приватний житловий будинок, після чого спалахнула пожежа. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ще два сусідні будинки.

  • Оболонський район: Ворожий дрон спричинив загоряння на великій площі складського приміщення.

«В Оболонському районі загоряння на великій площі складського приміщення.
Пожежні підрозділи працюють на місці», — зазначив Кличко.

На місцях прильотів працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі екстрені служби столиці.

Інформація щодо потерпілих та масштабів руйнувань уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що у Києві оголошували повітряну тривогу і лунали потужні вибухи.

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