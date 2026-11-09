Розбив камінням скло та заснув у салоні Lexus: у Києві затримали нетверезого нічного "гостя"

Lexus з розбитим склом / © Поліція Києва

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У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 24-річного киянина, який у стані сильного алкогольного сп’яніння пробрався до чужого автомобіля Lexus та заснув просто на місці злочину.

Про це повідомила поліція Києва.

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Курйозний інцидент стався вночі на вулиці Гната Хоткевича. До поліції зателефонував працівник місцевої автозаправної станції та повідомив, що невідомий чоловік пошкодив його авто й зачинився всередині.

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Потрапив до авто з другої спроби — та одразу в сон

Як з’ясували правоохоронці, молодик дуже хотів потрапити всередину елітної автівки. Спочатку він намагався пробити вікно сміттєвим контейнером, але коли це не вдалося, знайшов камінь. Розбивши пасажирське скло, він заліз через отвір у салон, де його одразу здолав міцний сон.

Патрульні та слідчо-оперативна група затримали правопорушника безпосередньо у кабіні машини.

Перевірка на приладі «Драгер» показала 2,26 проміле алкоголю в його крові, що перевищує допустиму норму у понад 11 разів.

Затриманий молодик / © Поліція Києва

Lexus з розбитим склом / © Поліція Києва

Знаряддя злочину / © Поліція Києва

Салон Lexus з битим склом / © Поліція Києва

Що загрожує нічному «гостю»

Слідчі Дніпровського управління поліції вже повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи). За скоєне йому загрожує до трьох років обмеження волі.

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Нагадаємо, у Києві п’яний слюсар викрав трамвай і вирушив кататися столицею. Затриманий пояснив поліції свій вчинок просто — йому дуже подобається їздити на трамваях.

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