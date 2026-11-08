Проїзд за 30 гривень: у Києві різко підняли ціни на популярних маршрутах

Маршрутки у Києві / © bigkyiv.com.ua

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У Києві вартість проїзду в окремих маршрутках зросла до 30 гривень. Нові тарифи запровадили на двох маршрутах. Перевізники пояснюють подорожчання збільшенням витрат, серед пасажирів немає одностайності щодо такого рішення.

Про це повідомляє телеканал «Київ24».

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Зокрема, 30 гривень тепер коштує проїзд у маршрутці №503, яка курсує від станції метро «Червоний Хутір» до вулиці Митрополита Шептицького, а також на маршруті №202 — від метро «Святошин» до вулиці Академіка Булаховського.

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Перевізники аргументують підвищення тарифів зростанням витрат на пальне, обслуговування та амортизацію транспорту.

Думки киян щодо нових цін розділилися. Частина пасажирів ставиться до подорожчання із розумінням, зважаючи на економічні реалії.

«Ми ж розуміємо реалії. Зарплата водія, амортизація машин. Спокійно сприймаємо», — пояснила одна з пасажирок.

Інші вважають, що під час воєнного стану підвищення вартості проїзду є недоречним. На їхню думку, спочатку варто збільшити зарплати та пенсії населення, а вже потім переглядати тарифи на транспорт.

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Особливо відчутним подорожчання може стати для людей із невисокими доходами. Одна з пенсіонерок розповіла, що користується «Карткою киянина» і їздить безплатно, тому змушена чекати на відповідний транспорт. Водночас вона наголосила, що 30 гривень за поїздку — це значна сума.

Ще одна пасажирка визнала, що приватним перевізникам потрібно покривати витрати на пальне та утримання машин, однак зауважила: для пересічних громадян нова ціна є надто високою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва.

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