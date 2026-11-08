Військовий зі стомою та сутички на Київщині: в "Азові" розповіли, яку допомогу йому надавали

Андрій Кулешов Фото facebook

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Військовослужбовець Андрій Кулешов, якого намагалися вивезти з пункту дислокації Нацгвардії під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці, справді мав колостому. Однак у військовій частині запевняють, що після повернення зі СЗЧ йому організували консультації профільних лікарів, забезпечували засобами для догляду та не залучали до фізичних навантажень.

Про це йдеться у відповіді військової частини 3121 Першого корпусу НГУ «Азов» на запит hromadske.

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У частині пояснили, що не можуть розголошувати діагнози та деталі медичної документації без письмової згоди самого військовослужбовця, оскільки ця інформація є лікарською таємницею. Водночас там надали інформацію про медичну допомогу, яку, за їхніми словами, отримував Кулешов.

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Зазначається, що чоловік проходить службу з 20 серпня 2026 року. На момент мобілізації колостоми в нього не було. Її встановили під час операції 4 вересня у цивільній лікарні, коли військовий перебував у статусі СЗЧ.

До військової частини Кулешов повернувся 25 вересня. Після цього він перебував у пункті дислокації до 2 листопада. Під час медичного огляду чоловік надав документи про проведену операцію, які долучили до його медичної документації. Саме тоді, як стверджують у частині, командування дізналося про колостому.

Після повернення військового оглянув медик підрозділу. Згодом за направленнями частини він двічі відвідав хірурга Київської міської клінічної лікарні №5 — 30 вересня та 16 жовтня. А 20 жовтня через біль у коліні Кулешова проконсультував ортопед-травматолог Медичного центру Національної гвардії.

У військовій частині запевняють, що медики надали рекомендації щодо догляду за стомою, обмеження фізичних навантажень та амбулаторного спостереження. Також йому призначили обстеження і курс фізіотерапії для колінного суглоба.

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За інформацією частини, медик підрозділу контролював догляд за стомою та заміну калоприймачів, а військового забезпечували необхідними засобами. До фізичних навантажень його не залучали. У разі скарг на здоров’я організовували консультації відповідних спеціалістів.

Водночас лікарі не рекомендували госпіталізувати Кулешова. Хірург радив розглянути можливість відновної операції орієнтовно через 8 місяців після консультації та додаткового обстеження. Станом на 2 листопада цей термін ще не настав.

У частині також підтвердили, що отримували лист від Офісу військового омбудсмана від 29 вересня щодо ситуації з Кулешовим. У відповіді від 6 жовтня повідомили про організовані консультації профільних лікарів, які не побачили підстав для госпіталізації.

Що відомо про сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Мережі поширили інформацію про те, що «невідомі нібито взяли у заручники 40 людей та утримують їх у підвалі». Це повідомлення виявилось фейком.

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Лікарка, яка, за даними пабліків, перебувала на місці, розповідала про людей із тяжкими травмами.

До місця подій на Петропавлівській Борщагівці прибув командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За словами командувача Нацгвардії, чотирьох військових госпіталізували (після СЗЧ їх повернули у підрозділ), а решта чоловіків у будівлі — військовослужбовці НГУ.

На відео Півненко показав військових і запевнив, що ніяких протиправних дій до них не застосовувалися.

Також керівник ОП Кирило Буданов особисто приїхав врегулювати конфлікт у Петропавлівській Борщагівці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУДАНОВ розкрив НЕОЧІКУВАНІ ДЕТАЛІ про ПОДІЇ на ПЕТРОПАВЛІВСЬКІЙ БОРЩАГІВЦІ!

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