У Києві мешканці Оболоні та Академмістечка вийшли на дороги Фото Життя Обоолонь Київ

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У Києві мешканці Оболоні та Академмістечка вийшли на дороги через тривалу відсутність стабільного електропостачання. Зокрема, на вулиці Йорданській жителі одного з будинків заявляють, що залишаються без нормального електропостачання вже майже п’ять діб.

Про це повідомляють місцеві пабліки, зокрема, «Реальний Київ».

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За словами мешканців будинку на вулиці Йорданській, електроенергію періодично подають, однак лише приблизно на 20 хвилин. Після цього світло знову зникає.

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Через тривалі перебої з електропостачанням люди вийшли на дороги Фото Реальний Київ

Через тривалі перебої з електропостачанням люди вийшли на дороги на Оболоні та в районі Академмістечка. Повідомлялося також про значне скупчення автомобілів.

Люди протестують проти тривалого відключення світла в Києві Фото Життя Оболонь Київ

Водночас у поліції Києва спростували інформацію про перекриття руху. Як повідомили ТСН.ua правоохоронці, станом на 20:20, після спілкування з громадянами транспорт продовжив рухатися без перешкод.

Дата публікації 20:18, 04.11.26 Кількість переглядів 16 Світло дають лише на 20 хвилин: кияни перекрили дороги через тривалі відключення

«Перекриття руху немає, працівники поліції поспілкувались з громадянами, рух транспортом здійснюється без перешкод. На місце направлено працівників ДТЕК», — прокоментували ситуацію у поліції Києва.

Нагадаємо, напередодні в Україні зафіксували нові знеструмлення, спричинені російськими обстрілами. Екстрені відключення світла запроваджено у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

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