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Майже 5 діб без електрики: кияни вийшли на дороги через відключення світла — що каже поліція (фото, відео)
У Києві люди протестують через тривалу відсутність світла. Мешканці скаржаться, що електроенергію подають лише на короткий час, після чого вона зникає знову.
У Києві мешканці Оболоні та Академмістечка вийшли на дороги через тривалу відсутність стабільного електропостачання. Зокрема, на вулиці Йорданській жителі одного з будинків заявляють, що залишаються без нормального електропостачання вже майже п’ять діб.
Про це повідомляють місцеві пабліки, зокрема, «Реальний Київ».
За словами мешканців будинку на вулиці Йорданській, електроенергію періодично подають, однак лише приблизно на 20 хвилин. Після цього світло знову зникає.
Через тривалі перебої з електропостачанням люди вийшли на дороги на Оболоні та в районі Академмістечка. Повідомлялося також про значне скупчення автомобілів.
Водночас у поліції Києва спростували інформацію про перекриття руху. Як повідомили ТСН.ua правоохоронці, станом на 20:20, після спілкування з громадянами транспорт продовжив рухатися без перешкод.
«Перекриття руху немає, працівники поліції поспілкувались з громадянами, рух транспортом здійснюється без перешкод. На місце направлено працівників ДТЕК», — прокоментували ситуацію у поліції Києва.
Нагадаємо, напередодні в Україні зафіксували нові знеструмлення, спричинені російськими обстрілами. Екстрені відключення світла запроваджено у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.