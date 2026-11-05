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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Російська атака на Київщину: у Бучанському районі зайнялося на території складу

Інформацію про можливих постраждалих унаслідок атаки уточнюють.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки виникла пожежа на території складу.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

«Уточнюємо інформацію щодо постраждалих», — зазначив він.

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Нагадаємо, Росія може керувати ракетами та «Шахедами» в режимі онлайн через супутникову мережу «Рассвет». Для повного покриття України Москві потрібно вивести на орбіту 200–250 таких супутників.

Також ми писали, що російські дрони з модулем «Сусанін» самостійно шукають цілі за картинкою землі та здатні летіти на надмалих висотах, оминаючи GPS-блокування і засоби РЕБ.

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