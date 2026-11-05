Російська атака на Київщину: у Бучанському районі зайнялося на території складу

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки виникла пожежа на території складу.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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«Уточнюємо інформацію щодо постраждалих», — зазначив він.

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