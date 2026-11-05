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Российская атака на Киевщину: в Бучанском районе загорелось на территории склада
Информацию о возможных пострадавших в результате атаки уточняют.
В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки возник пожар на территории склада.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко .
"Уточняем информацию о пострадавших", - отметил он.
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Напомним, Россия может управлять ракетами и "Шахедами" в режиме онлайн через спутниковую сеть "Рассвет". Для полного покрытия Украины в Москве нужно вывести на орбиту 200–250 таких спутников.
Также мы писали, что российские дроны с модулем «Сусанин» самостоятельно ищут цели по картинке земли и способны лететь на сверхмалых высотах, минуя GPS-блокировку и средства РЭБ.