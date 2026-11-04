Не только транспорт: как удары РФ по мостам Киева могут оставить столицу без воды и тепла

Почему удары по мостам угрожают теплу в домах киевлян: оценка энергетического эксперта / © Getty Images

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Российские удары по мостам через Днепр могут иметь последствия не только для транспортного сообщения Киева, но и систем водоснабжения и отопления.

Такое мнение высказал украинский ученый и эксперт по энергоэффективности Станислав Игнатьев в интервью УНИАН.

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По словам специалиста, враг, нанося удары по мостам столицы, пытается среди прочего парализовать коммунальную инфраструктуру. Именно под этими сооружениями расположены основные водопроводы, обеспечивающие транспортировку воды с одного берега на другой через водозаборные комплексы.

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«То есть, когда враг уничтожает мосты — он не просто разрушает транспортную инфраструктуру. Это еще и теплоснабжение, например, с ТЭЦ-5 на левый берег или ТЭЦ-6 на Троещине на правый берег», — говорит Игнатьев.

Аналогичная ситуация и с линиями электропередач и объектами «Киевводоканала».

Почему Киев может столкнуться с перебоями водоснабжения

По словам эксперта, городские власти совместно с «Киевводоканалом» должны были разработать программу энергомодернизации предприятия.

Она предполагала установку мощных когенераторов или когенерационных установок, которые могли бы обеспечивать автономное питание насосных станций. Это позволило бы поддерживать подачу воды даже при масштабных отключениях электроэнергии.

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Игнатьев утверждает, что специалисты отмечали необходимость таких мер еще в начале лета, однако их рекомендации не были реализованы.

К чему готовиться киевлянам

По словам эксперта, последствия для жителей города могут быть следующими.

Горячая вода в условиях критических повреждений может практически исчезнуть;

Подача холодной воды будет производиться с задержками в зависимости от графиков отключения света;

На левом берегу, говорит аналитик, ситуация несколько проще, поскольку водозабор и водоподготовка расположены именно там. Поэтому в первую очередь воду будут подавать на левобережные районы столицы.

«В первую очередь воду дают на левый берег — это район Троещины, а потом уже заканчивая Осокорками и Дарницким районом», — отметил специалист.

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Напомним, после российских ударов по столичным мостам власти Киева взялись за поиск резервных маршрутов через Днепр.

Сообщалось, что после повреждения Южного моста в Киеве власти готовят альтернативные переправы через Днепр.

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