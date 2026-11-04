Почти 5 суток без электричества: киевляне вышли на дороги из-за отключения света — что говорит полиция (фото, видео)

В Киеве жители Оболони и Академгородка вышли на дороги Фото Жизнь Обоолонь Киев

Реклама

В Киеве жители Оболони и Академгородка вышли на дороги из-за длительного отсутствия стабильного электроснабжения. В частности, на улице Иорданской жители одного из домов заявляют, что остаются без нормального электроснабжения уже около пяти суток.

Об этом сообщают местные паблики, в частности, «Реальный Киев».

Реклама

По словам жителей дома по улице Иорданской, электроэнергию периодически подают, однако лишь примерно на 20 минут. После этого свет снова исчезает.

Реклама

Из-за длительных перебоев с электроснабжением люди вышли на дороги Фото Реальный Киев

Из-за продолжительных перебоев с электроснабжением люди вышли на дороги на Оболони и в районе Академгородка. Сообщалось также о значительном скоплении автомобилей.

Люди протестуют против длительного отключения света в Киеве Фото Жизнь Оболонь Киев

В то же время в полиции Киева опровергли информацию о перекрытии движения. Как сообщили ТСН.ua правоохранители, по состоянию на 20:20 после общения с гражданами транспорт продолжил двигаться беспрепятственно.

Дата публикации 20:18, 04.11.26 Количество просмотров 15 Свет дают всего на 20 минут: киевляне перекрыли дороги из-за длительных отключений

«Перекрытия движения нет, сотрудники полиции пообщались с гражданами, движение по транспорту осуществляется беспрепятственно. На место направлены работники ДТЭК», — прокомментировали ситуацию в полиции Киева.

Напомним, накануне в Украине зафиксировали новые обесточения, вызванные российскими обстрелами. Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Реклама

Новости партнеров