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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Почти 5 суток без электричества: киевляне вышли на дороги из-за отключения света — что говорит полиция (фото, видео)

В Киеве люди протестуют из-за длительного отсутствия света. Жители жалуются, что электроэнергию подают только на короткое время, после чего она исчезает снова.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
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Почти 5 суток без электричества: киевляне вышли на дороги из-за отключения света — что говорит полиция (фото, видео)

В Киеве жители Оболони и Академгородка вышли на дороги Фото Жизнь Обоолонь Киев

В Киеве жители Оболони и Академгородка вышли на дороги из-за длительного отсутствия стабильного электроснабжения. В частности, на улице Иорданской жители одного из домов заявляют, что остаются без нормального электроснабжения уже около пяти суток.

Об этом сообщают местные паблики, в частности, «Реальный Киев».

По словам жителей дома по улице Иорданской, электроэнергию периодически подают, однако лишь примерно на 20 минут. После этого свет снова исчезает.

Из-за длительных перебоев с электроснабжением люди вышли на дороги Фото Реальный Киев

Из-за длительных перебоев с электроснабжением люди вышли на дороги Фото Реальный Киев

Из-за продолжительных перебоев с электроснабжением люди вышли на дороги на Оболони и в районе Академгородка. Сообщалось также о значительном скоплении автомобилей.

Люди протестуют против длительного отключения света в Киеве Фото Жизнь Оболонь Киев

Люди протестуют против длительного отключения света в Киеве Фото Жизнь Оболонь Киев

В то же время в полиции Киева опровергли информацию о перекрытии движения. Как сообщили ТСН.ua правоохранители, по состоянию на 20:20 после общения с гражданами транспорт продолжил двигаться беспрепятственно.

«Перекрытия движения нет, сотрудники полиции пообщались с гражданами, движение по транспорту осуществляется беспрепятственно. На место направлены работники ДТЭК», — прокомментировали ситуацию в полиции Киева.

Напомним, накануне в Украине зафиксировали новые обесточения, вызванные российскими обстрелами. Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

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