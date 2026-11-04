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Почти 5 суток без электричества: киевляне вышли на дороги из-за отключения света — что говорит полиция (фото, видео)
В Киеве люди протестуют из-за длительного отсутствия света. Жители жалуются, что электроэнергию подают только на короткое время, после чего она исчезает снова.
В Киеве жители Оболони и Академгородка вышли на дороги из-за длительного отсутствия стабильного электроснабжения. В частности, на улице Иорданской жители одного из домов заявляют, что остаются без нормального электроснабжения уже около пяти суток.
Об этом сообщают местные паблики, в частности, «Реальный Киев».
По словам жителей дома по улице Иорданской, электроэнергию периодически подают, однако лишь примерно на 20 минут. После этого свет снова исчезает.
Из-за продолжительных перебоев с электроснабжением люди вышли на дороги на Оболони и в районе Академгородка. Сообщалось также о значительном скоплении автомобилей.
В то же время в полиции Киева опровергли информацию о перекрытии движения. Как сообщили ТСН.ua правоохранители, по состоянию на 20:20 после общения с гражданами транспорт продолжил двигаться беспрепятственно.
«Перекрытия движения нет, сотрудники полиции пообщались с гражданами, движение по транспорту осуществляется беспрепятственно. На место направлены работники ДТЭК», — прокомментировали ситуацию в полиции Киева.
Напомним, накануне в Украине зафиксировали новые обесточения, вызванные российскими обстрелами. Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.