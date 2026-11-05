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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Киев без света полтора суток?: эксперт оценил наихудший сценарий отключений

Эксперт прогнозирует, что даже в самых неблагоприятных условиях плановые ограничения электроснабжения в столице не будут превышать 12 часов в сутки.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Отключение электричества в Киеве

Отключение электричества в Киеве

В Киеве не ожидается отключений электроэнергии продолжительностью сутки или полторы даже при самом неблагоприятном сценарии развития ситуации в энергосистеме. В то же время в случае серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак возможны графики, при которых электроснабжение будет обеспечиваться лишь 4–8 часов в сутки.

Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил в интервью РБК-Украина.

Комментируя возможные масштабы ограничений электроснабжения в столице, он подчеркнул, что сценарий с непрерывным отсутствием света в течение 24–36 часов не прогнозируется. Даже в самых неблагоприятных условиях плановые ограничения, по его мнению, вряд ли превысят 12 часов в сутки.

«Такого не будет, я думаю», — сказал Харченко, отвечая на вопрос о возможности столь длительных отключений.

В то же время эксперт пояснил, что после российских ударов и значительных повреждений энергетического оборудования ситуация может осложниться из-за аварийных отключений. После атаки энергетикам необходимо провести первоочередные ремонтные работы, восстановить поврежденные участки и организовать резервные маршруты подачи электроэнергии. На это, по оценке Харченко, может потребоваться примерно 6–8 часов.

После выполнения первоочередных работ аварийные ограничения, как правило, снимаются, и работа переходит на плановый график. Однако в ходе восстановления энергосистемы аварийные отключения могут продолжаться дольше, поскольку они необходимы для проведения ремонтных работ.

«Аварийные отключения, поскольку они мешают восстановлению, могут, к сожалению, быть довольно длительными», — отметил директор Центра исследования энергетики.

Кроме того, Харченко оценил возможное влияние зимних морозов на ситуацию с электроснабжением. По его словам, с понижением температуры растет потребление электроэнергии, что вынудит энергетиков ужесточать регулярные ограничения.

В случае сильных морозов графики могут предусматривать примерно 12 часов с электричеством и 12 часов без электричества в сутки. При этом речь идет именно о плановых ограничениях, а не об аварийных отключениях из-за повреждений сетей.

Напомним, что в четверг, 5 ноября, в Киеве временно приостановили движение поездов на «красной» линии метрополитена. Причиной стали значительные колебания напряжения в электросети.

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