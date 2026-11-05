Атака РФ на Киев: через несколько недель после обстрела умерла женщина

Скорая помощь. / © УНИАН

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В больнице скончалась 66-летняя женщина, которая получила ранения во время российской атаки на Киев 10 октября.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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«В больнице скончалась 66-летняя женщина, получившая ранения в результате вражеского удара 10 октября. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

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Атака на Киев 10 октября

В течение дня 10 октября РФ атаковала Киев дронами и ракетами — произошли попадания в нескольких районах города. В частности, в Соломенском районе зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

На Оболони было попадание в здание ресторана, произошел пожар. Кроме того, обломки ракеты рухнули во дворе жилого дома.

Кроме того, в Киеве начался блекаут. В результате атаки были повреждены элементы электросети, которые обеспечивали питание части столицы и Киевской области. В метрополитене почти на час были остановлены поезда, возникли проблемы в движении наземного транспорта и на Левом, и на Правом берегах.

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