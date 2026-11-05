ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

Когда в кранах киевлян снова будет вода: Кличко рассказал о ситуации в столице

В Киеве постепенно восстанавливают водоснабжение после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Коммунальщики нормализуют давление в сети и возвращают воду в районы, где возникли перебои.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Когда дадут воду в Киеве

Когда дадут воду в Киеве / © pixabay.com

Киевские коммунальщики шаг за шагом стабилизируют водоснабжение после последней вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 5 ноября.

В Киеве возобновляют подачу воды: что известно

По словам главы столицы, специалисты уже выравнивают показатели в сети и возвращают воду в те районы, где возникли временные проблемы со снабжением.

Повреждение питающего столицу оборудования стало следствием очередных ударов по украинской энергосистеме.

«Давление в системе водоснабжения столицы постепенно нормализуют и возобновляют подачу воды в районы, где были перебои», — написал Кличко.

Будет ли вода в Киеве во время блекаутов

Напомним, киевские власти разработали план поддержки водоснабжения и теплоснабжения в условиях нестабильной работы энергосистемы. Как сообщил во время брифинга и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, в столице планируют построить новые электростанции и обеспечить дополнительно 40 МВт мощности.

Это создаст резервное питание для системы водоснабжения при отключениях света, хотя и не заменит полностью штатное энергообеспечение.

Параллельно во всех районах Киева идет подача тепла в жилищный фонд, где жильцы отдельных домов имеют право самостоятельно принимать решение о начале отопительного сезона. В КГГА отмечают, что на стабильность теплоснабжения влияют обесточивание и аварии на изношенных сетях, которые коммунальщики обещают оперативно ликвидировать.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie