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Когда в кранах киевлян снова будет вода: Кличко рассказал о ситуации в столице
В Киеве постепенно восстанавливают водоснабжение после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру. Коммунальщики нормализуют давление в сети и возвращают воду в районы, где возникли перебои.
Киевские коммунальщики шаг за шагом стабилизируют водоснабжение после последней вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 5 ноября.
В Киеве возобновляют подачу воды: что известно
По словам главы столицы, специалисты уже выравнивают показатели в сети и возвращают воду в те районы, где возникли временные проблемы со снабжением.
Повреждение питающего столицу оборудования стало следствием очередных ударов по украинской энергосистеме.
«Давление в системе водоснабжения столицы постепенно нормализуют и возобновляют подачу воды в районы, где были перебои», — написал Кличко.
Будет ли вода в Киеве во время блекаутов
Напомним, киевские власти разработали план поддержки водоснабжения и теплоснабжения в условиях нестабильной работы энергосистемы. Как сообщил во время брифинга и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, в столице планируют построить новые электростанции и обеспечить дополнительно 40 МВт мощности.
Это создаст резервное питание для системы водоснабжения при отключениях света, хотя и не заменит полностью штатное энергообеспечение.
Параллельно во всех районах Киева идет подача тепла в жилищный фонд, где жильцы отдельных домов имеют право самостоятельно принимать решение о начале отопительного сезона. В КГГА отмечают, что на стабильность теплоснабжения влияют обесточивание и аварии на изношенных сетях, которые коммунальщики обещают оперативно ликвидировать.