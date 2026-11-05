Когда в кранах киевлян снова будет вода: Кличко рассказал о ситуации в столице

Когда дадут воду в Киеве / © pixabay.com

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Киевские коммунальщики шаг за шагом стабилизируют водоснабжение после последней вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 5 ноября.

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В Киеве возобновляют подачу воды: что известно

По словам главы столицы, специалисты уже выравнивают показатели в сети и возвращают воду в те районы, где возникли временные проблемы со снабжением.

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Повреждение питающего столицу оборудования стало следствием очередных ударов по украинской энергосистеме.

«Давление в системе водоснабжения столицы постепенно нормализуют и возобновляют подачу воды в районы, где были перебои», — написал Кличко.

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Напомним, киевские власти разработали план поддержки водоснабжения и теплоснабжения в условиях нестабильной работы энергосистемы. Как сообщил во время брифинга и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, в столице планируют построить новые электростанции и обеспечить дополнительно 40 МВт мощности.

Это создаст резервное питание для системы водоснабжения при отключениях света, хотя и не заменит полностью штатное энергообеспечение.

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Параллельно во всех районах Киева идет подача тепла в жилищный фонд, где жильцы отдельных домов имеют право самостоятельно принимать решение о начале отопительного сезона. В КГГА отмечают, что на стабильность теплоснабжения влияют обесточивание и аварии на изношенных сетях, которые коммунальщики обещают оперативно ликвидировать.

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