Колеса автомобилей наполовину в воде: в Киеве на Оболони произошел потоп (видео)

На проспекте Героев Сталинграда дворы залиты водой из-за прорыва трубопровода.
В Киеве на Оболони произошел потоп.
На проспекте Героев Сталинграда дворы залиты водой из-за прорыва.
Об этом сообщает паблик "Киев Сейчас".
На видео, снятом очевидцами, видно, что колеса припаркованных автомобилей наполовину в воде.
В "Киевводоканале" сообщили, что на проспекте Героев Сталинграда 39-Г произошло повреждение на водопроводной сети диаметром 250 мм. В 11:20 утечка была локализована.
Без водоснабжения остался жилой дом по проспекту Героев Сталинграда, 39-А. Для обеспечения потребностей жильцов по этому адресу направлена автоцистерна с питьевой водой.
Напомним, в центре Киева во дворе исторического здания провалился асфальт. Там "обнажился" подвал усадьбы XIX века.
Читайте также:
- Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют: что произошло
- В Киев придет серьезное похолодание
- Катки в Киеве: где прокатиться и сколько это стоит (фото)
- "Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
- Новый год-2022 в Киеве: где праздновать и сколько это будет стоить
- Стало известно, когда киевские школьники уйдут на зимние каникулы