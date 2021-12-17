Колеса автомобилей наполовину в воде: в Киеве на Оболони произошел потоп (видео)

Колеса автомобилей наполовину в воде: в Киеве на Оболони произошел потоп (видео)

На проспекте Героев Сталинграда дворы залиты водой из-за прорыва трубопровода.

В Киеве на Оболони произошел потоп.

На проспекте Героев Сталинграда дворы залиты водой из-за прорыва.

Об этом сообщает паблик "Киев Сейчас".

На видео, снятом очевидцами, видно, что колеса припаркованных автомобилей наполовину в воде.

В "Киевводоканале" сообщили, что на проспекте Героев Сталинграда 39-Г произошло повреждение на водопроводной сети диаметром 250 мм. В 11:20 утечка была локализована.

Без водоснабжения остался жилой дом по проспекту Героев Сталинграда, 39-А. Для обеспечения потребностей жильцов по этому адресу направлена автоцистерна с питьевой водой.

Напомним, в центре Киева во дворе исторического здания провалился асфальт. Там "обнажился" подвал усадьбы XIX века.

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