Пожарные

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В Белоцерковском районе Киевской области в результате вражеского удара погиб мужчина.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Сообщается, что в результате атаки погиб мужчина, 1974 года рождения.

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Кроме того, на автостоянке вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

Также повреждения получили еще два грузовых автомобиля и одно заведение торговли.

На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева после вражеского удара загорелся 16-этажный жилой дом.

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Мы ранее информировали, что в Киеве раздалось несколько громких взрывов во время объявленной «желтой» воздушной тревоги из-за угрозы атаки российскими дронами.

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