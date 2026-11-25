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- Киев
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Погибший, разбитые автомобили и пожар: стали известны последствия вражеского удара на Киевщине
Также возник пожар на автостоянке, повреждены транспортные средства и торговое заведение.
В Белоцерковском районе Киевской области в результате вражеского удара погиб мужчина.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Сообщается, что в результате атаки погиб мужчина, 1974 года рождения.
Кроме того, на автостоянке вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.
Также повреждения получили еще два грузовых автомобиля и одно заведение торговли.
На месте происшествия продолжают работу оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева после вражеского удара загорелся 16-этажный жилой дом.
Мы ранее информировали, что в Киеве раздалось несколько громких взрывов во время объявленной «желтой» воздушной тревоги из-за угрозы атаки российскими дронами.