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Торопилась на маршрутку: в Киеве девушка перебегала дорогу и попала под машину (видео)

Торопилась на маршрутку: в Киеве девушка перебегала дорогу и попала под машину (видео)

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Торопилась на маршрутку: в Киеве девушка перебегала дорогу и попала под машину (видео)

dtp.kiev.ua

Девушка жива, но травмирована.

В Киеве девушка перебегала дорогу и попала под колеса Subaru.

ДТП произошло в Шевченковском районе столицы на улице Александра Довженко.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Девушка жива, но травмирована.

Пострадавшую забрала скорая помощь.

"Даже если вы спешите на маршрутку, цените здоровье, не переходите дорогу в неустановленных для этого местах", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, под Киевом два грузовика сбили насмерть мужчин. Два пешехода перебегали дорогу в неустановленном месте, и это при том, что пешеходный переход расположен в 150 м от места ДТП.

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