Под Киевом два грузовика сбили насмерть пешеходов: фото

Двое мужчин перебегали дорогу в неустановленном месте, при этом пешеходный переход расположен в 150 м от места ДТП.
Под Киевом два грузовика сбили насмерть мужчин.
Два пешехода перебегали дорогу в неустановленном месте, при этом пешеходный переход расположен в 150 м от места ДТП.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал фото.
"Ночью на Брест-Литовском шоссе произошло ужасное происшествие с участием двух грузовых автомобилей Renault и двух пешеходов... Водители ехали вдвоем в направлении Стоянки (из Киева) и внезапно на дорогу, со стороны встречной полосы, выбежало двое мужчин. Один попал под одно. авто, а другой — под другое. В то же время нормальный пешеходный переход расположен максимум в 150 метрах от места аварии", — говорится в сообщении.
К сожалению, травмы, полученные пешеходами, оказались смертельными.
Под Киевом дотла сгорела маршрутка.
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