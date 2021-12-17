Под Киевом два грузовика сбили насмерть пешеходов: фото

Двое мужчин перебегали дорогу в неустановленном месте, при этом пешеходный переход расположен в 150 м от места ДТП.

Под Киевом два грузовика сбили насмерть мужчин.

Два пешехода перебегали дорогу в неустановленном месте, при этом пешеходный переход расположен в 150 м от места ДТП.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал фото.

"Ночью на Брест-Литовском шоссе произошло ужасное происшествие с участием двух грузовых автомобилей Renault и двух пешеходов... Водители ехали вдвоем в направлении Стоянки (из Киева) и внезапно на дорогу, со стороны встречной полосы, выбежало двое мужчин. Один попал под одно. авто, а другой — под другое. В то же время нормальный пешеходный переход расположен максимум в 150 метрах от места аварии", — говорится в сообщении.

К сожалению, травмы, полученные пешеходами, оказались смертельными.

Под Киевом дотла сгорела маршрутка.

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