В Броварах 32-летний водитель Citroen Berlingo сбил на переходе женщину и девочку: фото

В Броварах 32-летний водитель Citroen Berlingo сбил на переходе женщину и девочку: фото

В результате аварии пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Полицейские Броварщины устанавливают обстоятельства аварии, в которой травмирована женщина и ребенок.

ДТП произошло в понедельник, 6 декабря, около 18:00 в Броварах.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Citroen Berlingo сбил женщину и девочку, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции.

После установления всех обстоятельств полицейские предоставят правовую квалификацию.

Напомним, в Черниговской области столкнулись микроавтобус и грузовик: погибли 11 человек, почти столько же пострадали.