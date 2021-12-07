В Броварах 32-летний водитель Citroen Berlingo сбил на переходе женщину и девочку: фото

В результате аварии пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Полицейские Броварщины устанавливают обстоятельства аварии, в которой травмирована женщина и ребенок.
ДТП произошло в понедельник, 6 декабря, около 18:00 в Броварах.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Citroen Berlingo сбил женщину и девочку, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали сотрудники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции.
После установления всех обстоятельств полицейские предоставят правовую квалификацию.
Напомним, в Черниговской области столкнулись микроавтобус и грузовик: погибли 11 человек, почти столько же пострадали.