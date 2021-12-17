Остался ручеек: в Киевской области стремительно обмелел приток Днепра (фото)

Установлено, что уровень воды упал на 70-80 см.

В Киевской области жители Броварского района обратились к экспертам по поводу резкого снижения уровня воды в реке Трубеж.

Уровень воды резко упал на 70-80 см между населенными пунктами Барышевка и Селище.

Также читайте Под Киевом река Стугна загрязнена выбросами печных материалов: фото

О ситуации рассказали в Киевском рыбоохранном патруле.

Река Трубеж имеет протяженность более сотни километров. Это левый приток Днепра, который впадает в Каневское водохранилище.

"Работники рыбоохранного патруля зафиксировали падение на 70-80 сантиметров. На обмелелом месте не ввявили гибели рыбы", — говорится в сообщении.

Для выяснения причин резкого спада воды в реке Трубеж Киевский рыбоохранный патруль обратился в Бассейновое управление водных ресурсов среднего Днепра. В патруле отметили, что даже в случае падения уровня воды на 10-30 сантиметров обращаются в соответствующие органы.

Также на месте происшествия работали правоохранители.

Причины значительного снижения уровня воды в реке Трубеж неизвестны.

Напомним, столичная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств загрязнения нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе столицы.

Читайте также: