В Киеве переименовали ряд улиц: в честь кого назвали и что о них известно

В Киеве переименовали ряд улиц: в честь кого назвали и что о них известно

Перед переименованием состоялись общественные обсуждения.

Киевский городской совет переименовал четыре улицы в Голосеевском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах столицы.

Решение было принято во время пленарного заседания, сообщила 17 декабря пресс-служба КГГА.

Так, в Голосеевском районе улица Амурская стала улицей Академика Кнышева. Он построил одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии, а также руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова НАМН Украины.

В Подольском районе улицу Дмитриевскую переименовали в улицу Анатолия Кузнецова. Кузнецов – писатель, публицист, автор романа-документа "Бабий Яр".

В Шевченковском районе Киева улица Саратовская стала бульваром Павла Вирского. Он всемирно известный украинский танцовщик и хореограф.

В Деснянском районе появилась улица Анатолия Авдиевского. Он хоровой дирижёр, композитор, директор, художественный руководитель и главный дирижер заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

Перед переименованием в Киеве прошли общественные обсуждения. На веб-портале каждый пользователь мог ознакомиться с предлагаемым проектом решения и высказать свои замечания.

Напомним, жители Херсона не дали согласие на переименование улицы Московской. Альтернативой было ее наименование в честь семьи Фальц-Фейнов – крупных землевладельцев бывшей Таврической губернии.

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