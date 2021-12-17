Киев засыплет снегом: прогноз погоды на пятницу, 17 декабря

Снег будет сразу таять, ведь на улице плюсовая температура.

В пятницу, 17 декабря, погода в Киеве будет облачная. Синоптики прогнозируют дождь и снег.

Об этом сообщает Sinoptik.

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На смену мелкому дождю, который начался утром, днем пойдет мокрый снег и будет идти до вечера. Температура воздуха днем +4 +3 градуса, ночью +1 -1 градус. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

Отметим, что, согласно прогнозу, снег в Киеве будет идти четыре дня подряд, до 21 декабря. Во вторник ожидается похолодание до -5 -9 градусов. На следующий день снег прекратится, но мороз не отступит.

По всей стране ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Днем в юго-восточной части умеренные осадки. На дорогах западной части местами гололедица, на востоке страны местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Sinoptik.ua

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