Соль за 200 тысяч гривен: в Киеве хотели посыпать дорогу ионами серебра

Соль за 200 тысяч гривен: в Киеве хотели посыпать дорогу ионами серебра

Тендер отменили после огласки.

Дарницкое управление образования в Киеве объявило тендер на закупку соли с ионами серебра за 199 999 гривен для того, чтобы посыпать дороги.

Об этом сообщает Prozorro.

Когда остальные управления образования покупали техническую соль за 2-3 грн/кг, в Дарницком управлении решили это сделать за 12 грн/кг.

Один из предпринимателей в системе Prozorro потребовал от заказчика внести изменения в документацию.

"Не нужно выдумывать дезинфицирующие свойства предмета закупки, тем более с содержанием ионов серебра! Соль стоит от 2,7 до 3,5 грн за 1 кг и в природе не существует дорожной соли, обогащенной серебром, золотом, платиной", — написал он.

Однако в управлении образования остались на своем и подчеркнули, что хотят купить товар именно с такими характеристиками. Тендер отменили после огласки. Отмечается, что об инциденте сообщили мэру Киева Виталию Кличко.

Напомним, что один из супермаркетов Киева оригинально обошел запрет пластиковых пакетов. Вместо этого в магазине предлагают пластиковые сеточки.

ProZorro

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