Количество случаев коронавируса в Киеве несколько уменьшилось: статистика на 17 декабря

Количество случаев коронавируса в Киеве несколько уменьшилось: статистика на 17 декабря

В столице подтвержден 318 881 случай COVID-19.

По состоянию на утро 17 декабря в Киеве зафиксировано 1 385 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 93 случая меньше, чем 16 декабря (1478 случаев коронавируса).

Всего в столице подтвержден 318 881 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 295 847 человек ( 2 251 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 7 967 человек (14 за сутки)

В Киевской области зафиксирован 181 631 случай COVID-19 (392 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 164 500 человек ( 1 387 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 516 человек (23 за сутки)

Напомним, в Министерстве здравоохранения ожидают роста заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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