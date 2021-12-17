Количество случаев коронавируса в Киеве несколько уменьшилось: статистика на 17 декабря

В столице подтвержден 318 881 случай COVID-19.
По состоянию на утро 17 декабря в Киеве зафиксировано 1 385 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 93 случая меньше, чем 16 декабря (1478 случаев коронавируса).
Всего в столице подтвержден 318 881 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 295 847 человек (2 251 за сутки)
- умерли 7 967 человек (14 за сутки)
В Киевской области зафиксирован 181 631 случай COVID-19 (392 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 164 500 человек (1 387 за сутки)
- умерли 4 516 человек (23 за сутки)
Напомним, в Министерстве здравоохранения ожидают роста заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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