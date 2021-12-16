Женщину задержали, она призналась в содеянном.
В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем для одежды.
Женщину задержали, она призналась в содеянном.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Соломенской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту убийства матерью своего ребенка. По предварительным данным, 24-летняя женщина, находясь в доме по месту жительства, причинила смерть своему двухлетнему ребенку. Медики, которые прибыли в дом, констатировали смерть девочки из-за удушения ремнем для одежды", — говорится в сообщении прокуратуры.
Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и избрание меры пресечения.
В рамках следствия с участием ювенальных прокуроров проводятся все необходимые следственные действия по установлению причин и обстоятельств этого преступления.
Досудебное расследование проводят следователи Соломенского управления ГУ Нацполиции в г. Киеве. Его ход прокуратурой взят на особый контроль.
Напомним, что в Харькове молодая женщина заявила в полицию, что задушила своего двухлетнего ребенка, и попыталась совершить суицид.
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