В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем для одежды

В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем для одежды

Женщину задержали, она призналась в содеянном.

В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем для одежды.

Женщину задержали, она призналась в содеянном.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Соломенской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту убийства матерью своего ребенка. По предварительным данным, 24-летняя женщина, находясь в доме по месту жительства, причинила смерть своему двухлетнему ребенку. Медики, которые прибыли в дом, констатировали смерть девочки из-за удушения ремнем для одежды", — говорится в сообщении прокуратуры.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и избрание меры пресечения.

В рамках следствия с участием ювенальных прокуроров проводятся все необходимые следственные действия по установлению причин и обстоятельств этого преступления.

Досудебное расследование проводят следователи Соломенского управления ГУ Нацполиции в г. Киеве. Его ход прокуратурой взят на особый контроль.

Напомним, что в Харькове молодая женщина заявила в полицию, что задушила своего двухлетнего ребенка, и попыталась совершить суицид.

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