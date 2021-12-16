Общая сумма изъятых фальсифицированных лекарственных средств составляет около 1 млн грн.

В Киеве группа лиц сбывала фальсифицированные лекарства онкобольным.

В ходе досудебного расследования установлено, что международными рейсовыми автобусами и самолетами в Украину из других стран поступали фальсифицированные лекарства онкологической группы. Участники схемы организовывали сбыт указанных препаратов на территории Киева и других городов.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

16 декабря 2021 года на основании постановлений суда с целью отыскания фальсифицированных лекарственных средств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения проведены обыски, в которых изъято значительное количество медицинских препаратов, денежные средства, банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты.

Общая сумма изъятых фальсифицированных лекарственных средств составляет около 1 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

Решается вопрос по сообщению причастным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве силовики прекратили деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным производством и сбытом сильнодействующих лекарственных средств на территории Украины в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 321 УК Украины).

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