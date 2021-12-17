Київ засипле снігом: прогноз погоди на п'ятницю, 17 грудня

Сніг буде одразу танути, адже на вулиці плюсова температура.

У п'ятницю, 17 грудня, погода в Києві буде весь день хмарною. Синоптики прогнозують дождь та сніг.

Про це повідомляє Sinoptik.

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На зміну дрібному дощу, який почався зранку, днем почнеться мокрий сніг і буде йти до вечора. Температура повітря вдень +4 +3 градуси, вночі +1 -1 градус. Вітер північно-західний, 3 м/с.

Зазначимо, що згідно з прогнозом, сніг у Києві буде йти чотири дні поспіль, до 21 грудня. У вівторок очікується похолодання до -5 -9 градусів. Наступного дня сніг припиниться, але мороз не відступить.

В усій країні очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень у південно-східній частині помірні опади. На дорогах західної частини місцями ожеледиця, на сході країни подекуди ожеледь. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Sinoptik.ua

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