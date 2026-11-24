В Киеве готовятся к гололедице / © КГГА

Реклама

После первого мокрого снега и снижения температуры до 0 ° C на дорогах Киева может образоваться гололедица. Дорожники заранее обрабатывали улицы, особое внимание уделив опасным участкам.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Реклама

Сколько техники подготовили для борьбы с гололедицей

Специальную технику размещают на исходных позициях. Это позволит дорожникам оперативно приступить к обработке улиц, как только температура снизится и возникнет угроза обледенения.

Реклама

Этой зимой коммунальное предприятие «Киевавтодор» подготовило 581 единицу основной и дополнительной спецтехники. Ее будут использовать для уборки снега и борьбы с гололедицей.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и учитывать возможное ухудшение состояния проезжей части.

Первый снег уже пришел в столицу

В Киеве и области ночью и утром 25 ноября возможно образование гололеда. Украинский гидрометцентр объявил желтый уровень опасности и предупредил об усложнении движения на дорогах. Скользкое покрытие может появляться и в других регионах страны.

Первый снег столица увидела еще в ночь на 24 ноября. Через несколько часов улицы, крыши и автомобили припылило белым, но к утру снег в значительной степени растаял. Короткая зимняя смена декораций в Киеве попала на фото и видео местных жителей.

Реклама

Для водителей первые зимние осадки — не только повод быть внимательнее на дороге, но и напоминание проверить автомобиль. Кроме зимних шин важно позаботиться об исправности аккумулятора, тормозов и стеклоочистителей, заменить жидкость в стеклоомыватели и положить в багажник щетку для снега и скребок. Полный список того, что стоит проверить перед холодами, — в памятке по подготовке авто к зиме.

Новости партнеров