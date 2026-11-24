Воздушная тревога / © ТСН

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В Шевченковском районе Киева в результате вражеского удара возник пожар в 16-этажном жилом доме. На место происшествия следуют экстренные службы.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

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«В Шевченковском районе в результате вражеского удара возникло возгорание 16-этажного жилого дома. Службы следуют на место происшествия», — говорится в сообщении.

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Информация о пострадавших, масштабах пожара и последствиях атаки уточняется.

Напомним, сегодня, 24 ноября, днем из-за попадания беспилотника в Киеве вспыхнул пожар. Сначала в столице раздалось несколько громких взрывов, а затем стало известно, что БпЛА попал по Голосеевскому району города.

Также российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области, повредив объекты в Вышгородском и Белоцерковском районах.

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