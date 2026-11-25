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В среду, 25 ноября, в Киевской области и в столице ожидается облачная погода с температурой воздуха около нуля.

Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, 25 ноября на территории Киевской области и в городе Киеве ожидается небольшой снег. По области ночью и утром на дорогах местами будет сохраняться гололед.

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Ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области днём будет колебаться от -3 до +2 градусов тепла. В Киеве днём будет около 0.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что в столице 25 ноября с утра до самого вечера небо будет затянуто облаками. Осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня составит около 0.

Погода в Киеве 25 ноября / Источник: Sinoptik

В четверг, 26 ноября, в Киеве в течение всего дня будет пасмурно. Осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до -1 градуса тепла.

Погода в Киеве 26 ноября / Источник: Sinoptik

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 25 ноября.

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