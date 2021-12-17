Колеса автівок наполовину в воду: у Києві на Оболоні стався потоп (відео)

Колеса автівок наполовину в воду: у Києві на Оболоні стався потоп (відео)

На проспекті Героїв Сталінграда двори залиті водою через прорив трубопроводу.

У Києві на Оболоні стався потоп.

На проспекті Героїв Сталінграда двори залиті водою через прорив трубопроводу..

Про це повідомляє паблік "Киев Сейчас".

На відео, яке зафільмували очевидці, видно, що колеса припаркованих автомобілів наполовину у воді.

У "Київводоканалі" повідомили, що на проспекті Героїв Сталінграда, 39-Г сталося пошкодження на водопровідній мережі діаметром 250 мм. Об 11:20 витік було локалізовано.

Без водопостачання залишився житловий будинок на проспекті Героїв Сталінграда, 39-А. Для забезпечення потреб споживачів за цією адресою направлена автоцистерна з питною водою.

Нагадаємо, у центрі Києва у дворі історичної будівлі провалився асфальт. Там "оголився" підвал садиби ХІХ століття.

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