В Киевской области произошло масштабное ДТП на трассе: движение полностью перекрыли, есть пострадавшие

В Киевской области произошло масштабное ДТП на трассе: движение полностью перекрыли, есть пострадавшие

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На 70-м километре трассы Киев-Ковель, недалеко от поселка Загальцы, произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Движение транспорта перекрыли в обоих направлениях.

Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Известно, что автомобили столкнулись около 12 часов утра. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают правоохранители.

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Напомним, что сразу три грузовика столкнулись на трассе вблизи села Солотковцы в Хмельницкой области. Водитель грузовика Renault выехал на встречную и протаранил другую фуру. Третий тягач с цистерной проезжал мимо аварии и съехал в кювет.

В Хмельницкой области на трассе произошло ДТП с тремя грузовиками | Новости Украины

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