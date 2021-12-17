В Киевской области произошло масштабное ДТП на трассе: движение полностью перекрыли, есть пострадавшие

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На 70-м километре трассы Киев-Ковель, недалеко от поселка Загальцы, произошло масштабное ДТП с пострадавшими. Движение транспорта перекрыли в обоих направлениях.
Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
Известно, что автомобили столкнулись около 12 часов утра. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают правоохранители.
Напомним, что сразу три грузовика столкнулись на трассе вблизи села Солотковцы в Хмельницкой области. Водитель грузовика Renault выехал на встречную и протаранил другую фуру. Третий тягач с цистерной проезжал мимо аварии и съехал в кювет.
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