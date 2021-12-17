День святого Николая в Киеве: какой будет погода в воскресенье, 19 декабря

День святого Николая в Киеве: какой будет погода в воскресенье, 19 декабря

Весь день будет идти дождь и снег.

В воскресенье, 19 декабря, в День святого Николая в Киеве погода будет облачной. Синоптики прогнозируют дождь и небольшой снег.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

В этот день будет идти снег. Ожидается, что утром пойдет дождь, а ближе к вечеру ему на смену придет дождь со снегом. Температура воздуха +1 +2 градуса. Ветер юго-западный, 4-10 м/с.

Отметим, что со вторника, 21 декабря, в Киеве ожидается похолодание до -9 -6 градусов. Также ожидается снег.

День святого Николая отмечают 19 декабря. 2021 19 декабря приходится на воскресенье, поэтому можно будет праздновать в полную силу. Именно в этот день начинается зимнее празднование. Особенно его любят дети, потому что получают подарки под подушку. ТСН.ua разбирался, кто такой святой Николай, какие приметы и традиции этого дня, почему он приносит сладости или розгу.

Sinoptik.ua

Какая будет погода на выходные – Погода от Фроси.

Читайте также: