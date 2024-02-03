Устроил драку в вагоне метро: хулигану сообщили о подозрении

Полицейские установили личность молодого человека, который в пятницу, 2 февраля, напал на пассажира киевского метро и устроил драку. За совершенное ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщили в полиции Киева.

Об инциденте в метро правоохранителям стало известно во время мониторинга сети Интернет. В результате драки 20-летний пассажир получил телесные повреждения, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

“Оперативники и дознаватели управления полиции в метрополитене совместно со следователями и аналитиками криминального анализа в сотрудничестве с оперативными службами столичного главка воспроизвели маршрут движения злоумышленника и установили его местонахождение. Нарушителем оказался 18-летний житель Киевской области", – сообщили в полиции.

Молодому человеку, устроившему драку, сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время с подозреваемым работают дознаватели, устанавливаются все обстоятельства конфликта.

В столичном метро пассажира избили из-за цвета волос

Напомним, накануне видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Как утверждают очевидцы, причиной избиения стал яркий цвет волос у парня. Затем хулиган записал видео, в котором по-своему объяснил причину конфликта.

Читайте также: